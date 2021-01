Laura Põldvere osalemine Soome eurolaulu valimisel tekitab soomlastes furoori: miks ta üldse osaleb?

"Kas ta on pool soomlane? Miks ta üldse osaleb UMK'l (Uuden Musiikin Kilpailu)?" küsis üks segaduses kuulaja, kuid sarnaseid kommentaare leidub Laura video alt veel mitmeid. Küsimustele pidi vastama lausa UMK esindaja, kes kinnitas kommentaariumis, et Laura veedab pool oma ajast Soomes ning on riigiga tihedalt seotud.

Aga ka arvamused Laura loo kohta lähevad pooleks. On neid, kes arvavad, et tegemist on ühe parima palaga, mis Soome eelvõistlusel tänavu osaleb, kuid on ka kümneid inimesi, kes kurdavad, et eestlanna loost on puudu jõudu. "Kujutage ette, et ta tuleb Eestist Soome looga, mis oli Eesti lugu 2016. aastal," kirjutas üks kuulaja viidates sellele, et viis aastat tagasi esindas Eestit Eurovisionil Jüri Pootsman, kelle lugu kandis samuti nime "Play".