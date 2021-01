Paljastus: varalahkunud armastatud lauljatar sai pärast surma veel salaja emaks!

Uus telesaade "Dok-Tok" paljastas, et Natšalova uueks väljavalituks oli kohtunik Vjatšeslav Kudrey, kellega lauljatar lootis tulevikus ka lapsi saada. Kui naine sai aru, et terviseprobleemide tõttu ei suudaks ta ise enam last kanda otsustas ta külmutada oma munarakud.

Pärast Natšalova surma oli Kudreyle antud luba, et ta võib lauljatar munarakke järglaste saamiseks kasutada ning seetõttu tuli saates "Dok-Tok" avalikkuse ette fakt, et varalahkunud lauljatarile on sündinud poeg, kelle tõi ilmale surrogaat.

Kuigi lapse sündimist üritati pikka aega varjata, siis on teada ka fakt, et pisipoeg külastab tihti ka Natšalova vanemaid ning samuti on ta kohtunud ka lauljatari tütre Veraga, kes elab koos oma jalgpallurist isa Jevgeni Aldoniniga.