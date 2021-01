Raimo Kägu seisab oma Ihasalu eramus maast laeni akende ees ning vaatab tasahilju jahtuvat ja jääga kattuvat merd. Itaaliasse kolis ta enda sõnul lume eest ära, pealegi, omaette olemist ja eraklikkust on ta alati armastanud. Justkui kiuste on koroonaviirus ka tema väärika härrasmehepõlve idüllile Itaalia kuuma päikese all vähemalt mõneks ajaks joone alla tõmmanud – majutust ei vaja praegu suurt keegi. Sel põhjusel eelistab Raimo elada rängad ajad üle pigem Eestis kui märksa karmimate piirangutega Itaalias.