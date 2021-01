Eesti Laulul osalev Kare Kauksi tütar tunnistas, et ema üritas üllatava põhjuse tõttu teda lauljakarjäärist eemale suunata

Kuigi võiks arvata, et lapsepõlvest saadud mõjutused olid nii suured, et Ketter sooviks ka ise saada lauljaks, siis tegelikult on ta igapäevaselt hoopis teise ameti peal. “Juuksuriamet tuli niimoodi, et ma väiksest peale unistasin sellest, et ma tahaksin saada lauljaks, kuid ma veidikene surusin alla seda tunnet, sest et ema on alati öelnud, et vali midagi lihtsamat,” kirjeldas ta kõhklust enda sisimas.