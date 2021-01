Robbie Williams on koroonas ning viibib Kariibi mere saartel karantiinis

Allikas ütles ajalehele The Sun: „Robbie on olnud koroonast üsna haige."

"Ta on ainult karantiinis villas, kus ta oma perega ööbib. See pole just kõige halvem koht karantiinikss, ehkki ta ei saa rannas käia. Ta peab karantiinis olema 14 päeva. ”