Tarbijakaitse juht mõjuisikuid reguleerivast juhendist: me ei hakka esialgu mitte kedagi trahvima

Eile, 19. jaanuaril tekitas sotsiaalmeedias palju segadust Genka ehk Henry Kõrvitsa Facebooki lehel olukord, kus Kõrvits oli oma Instagramis jaganud oma uhiuut albumit ning jätnud seejuures viitamata, et tegu on reklaamiga.

"Henry Kõrvitsa plaat kuulub ka antud juhendi põhjal reklaami alla," tunnistab Tael, et juhendi välja andmise mõte seisnes selles, et reklaamiseadus muidu pole väga kergesti mõistetav. Juhend tehti põhjusel, et reklaam on suures osas kolinud sotsiaalmeediasse.