Naiste vägistamise eest vanglas viibiv Soome päritolu moemogul Peter Nygard nõuab enda kautsjoni vastu vabastamist

"Täna on teie ees 79 ja pool aastat vana mees, habras hing, kes on peaaegu 80-aastane," ütles advokaat Jay Prober Kanadas Winnipegi kohtule, kui Nygard ilmus videoühenduse vahendusel suurele ekraanile. "Kogu koroonapandeemia ajal tema vanglas hoidmine pole midagi muud kui surmaotsus ning see on julm ja ebatavaline karistus," lisas advokaat.