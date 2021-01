Kertu Jukkum sattus Keenias kohalike varaste ohvriks: sel korral murdsid need kaabakad sisse

Instagrami storyst on kuulda ja näha, kuidas ahv viib ära Kertu Jukkumi banaanikobara, kus on neli-viis banaani. Seejuures karjub keegi taustal väga kõva häälega. Ei tea, kas tegu võis olla Jukkumi enda või hoopiski mõne tuttavaga.

"Varahommik. Nad tundusid nunnud nagu ikka. Kuigi nad on pettumust valmistanud kõikjal maailmas. Sel korral murdsid need kaabakad sisse ja viisid kaasa kõik me banaanid ja müslikoti pealegi. Aga koduta loomade kõhud tuleb täita..." kirjutab Jukkum ühel Instagrami storyl.