Laulja Karl Madis ehitab maja: kilpmaja karp maksab 30 500 eurot

"Enne kui märtsis kõik kinni läks, sain vundamendi valmis," kinnitab Karl. "Koroona on ehitusse pausi sisse teinud. Mul on ära tellitud kilpmaja, mis ei ole kallis – karp maksab 30 500 eurot. Katuseplekk jääb siis veel panna ja seest viimistleda nii nagu soovin."

Karl naudib merd: "Väga rasketel tööaegadel on olnud kordi, kus olen mere äärde istuma läinud ja mingil hetkel kella vaadates imestanud – kulunud on kolm tundi! Toimu­nud on täielik restart, väsimus on kadunud ja lähed jälle asju tegema nagu uuesti sündinud. Meri on müstiline taaskäivitaja."