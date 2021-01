Tavalisest koristajast miljonäriks? Vladimir Putini kuningannad ehk naised, kes tema kõrval kohta on soojendanud

Milline naisfiguur seisab hetkel maailma ühe kardetuima mehe kõrval? 2014. aasta juunis hõikas Putin meedias välja, et lahutas oma 30 aastat kestnud abielu. Kuulujutte naistest, kes tema sängi soojendavad, on mitmeid, kuid nende suhete detailid on äärmiselt vaka all hoitud.

Uurimuses, mis avaldati Navalnõi blogis koos kaasneva kahetunnise YouTube'i videoga, väidetakse, et Vladimir Putinil on abieluväline tütar endise koristajaga, kelle nimi on Svetlana Krivonogih.

Kunagi oli Krivonogih tagasihoidlik koristaja, kuid nüüd on temast saanud uskumatult jõukas naine, Rossija panga aktsionär. "Ja keegi ei saa aru, kuidas selline õnn langes kunagi koristajana töötanud Krivonogihile. Kuid tegelikult on kõik väga lihtne," ütles Navalnõi.

Krivonogihi ja Putini suhe algas 90ndate lõpus, enne kui temast sai Venemaa president.

Navalnõi uurimus näitas, et mõned kuud hiljem sai Krivonogih Juri Kovaltšukilt, kes on Putini tuttav, elamu uhkes Peterburi rajoonis. Lisaks sellele on Svetlanal veel mitmed kinnisvarad Putini vanadelt sõpradelt, kelleks üks on Oleg Rudnov.



2003. aastal nagu Vene veebilehekülg Proekt väidab, sünnitas ta tütre Jelizaveta. Navalnõi näitas tüdrukust videolõiku ja pilti. Uurijate sõnul on 17-aastane Jelizaveta Putiniga väga sarnane.