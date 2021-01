Donald Trump andis armu 143 kurjategijale, nende hulgas kahele räpparile

Ülejäänud 70 puhul on varasem süüdimõistev otsus ümber muudetud ja seda vaid mõned tunnid enne Joe Bideni ametisse astumist. Teiste seas said süüdistustest priiks ka räpparid Lil Wayne ja Kodak Black ning endine Detroidi linnapea Kwame Kilpatrick, vahendas BBC.

Trump on varasemalt teada andnud, et tema Bideni ametisse vandumisel ei osale. See, et äsja ametist lahkuv president ei osale järeltulija inauguratsioonil, juhtub esimest korda pärast 1869. aastat.