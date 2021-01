KLÕPS | Ka Jalmar Vabarna viskas külmaga riided seljast ja käis talisuplemas

Endine Elu24 peatoimetaja Kertu Jukkum andis hiljuti sotsiaalmeedias teada, et on 70 päeva järjest igal hommikul külmas vees ujumas käinud. Jääaugus ujumise väljakutse esitas ka telekokk Joel Ostrat , kes ka ise ekstreemsporti proovis.

Nüüd on sama teed ka läinud folgiansambli Trad.Attack! liige Jalmar Vabarna, kes Tartus Anne kanalis ujumas käis. Ta aga annab ise Instagramis teada, et nõusolev otsus vette minna ei tulnud kergelt. "Proovida elus uusi asju? EI-EI, milleks, see pole minu moodi...mul on kõik väga hästi, ma olen niimoodi harjunud!" kirjutas ta.