Saatejuht Liis Lusmägi läbipõlemisest: ühel hetkel sain aru, et kaua ma niimoodi ei kesta

Raadiotöö eeldas, et naine kannab mingit maski ja ei tohtinud välja näidata, et on väsinud, õnnetu või kurb. „Ühel hetkel sain aru, et kaua ma niimoodi ei kesta ja sellisest Liisust ei ole kellelegi abi ega kasu. Ei pereliikmetele, sõpradele või kolleegidele,“ tõdeb ta.