Moefirma loobus lapsed hüljanud Hiina näitlejanna teenetest

Väidetavalt loobus Hiina näitleja Zheng Shuang kahest surrogaadile sündinud lapsest pärast kaasast lahkuminekut. Sellele järgnes sotsiaalmeedias meeletu turmtuli ning nõuti, et näitlejanna ei saaks meelelahutustööstuses enam kunagi tööd, vahendas BBC.

Mõned päevad pärast skandaali puhkemist teatas Prada Group, mis alles eelmisel nädalal avalikustas, et Zheng Shuang on nende reklaamnägu, et näitlejannaga on igasugune koostöö lõpetatud.

Selle nädala alguses selgitas Shuangi ekskallim Zhang Heng, miks ta on niivõrd kaua välismaal viibinud. Nimelt, hoolitseb ta seal oma kahe lapse eest. Heng lisas, et ta on USAs justkui lukuks ning nimetas olukord lootusetuks.

Tema postitus tõmbas kiiresti tähelepanu ning hakkas levima. Kohalikud meediaväljaanded leidsid laste sünnitunnistused, kus selgus, et nad on sündinud kahele erinevale emale 2019. aasta lõpus ning 2020. aasta alguses.

Lisaks sellele oli laste emaks märgitud just Shuang, mis oli üllatav, kuna teda ei olnud avalikult rasedana nähtud.

Surrogaatide, kelle kasutamine on Hiinas seaduste vastane, kasutamine leidis kinnitust avalikuks saanud lindistuse abil, kus Shuang avaldas pahameelt, et mõlemad rasedused on liiga kaugel, et abort teha.

Olukorrale leidis näilise lahenduse näitlejanna isa, kes pakkus, et lapsed antaks lapsendamisele. Salvestus muutis paljud inimesed kurjaks ning Zhang Shuangi nimetati õelaks.

Intsidenti on avalikult kommenteerinud ka Zhang Shuang ise, kes ütles, et avalikustatud lõik on vaid väike osa kuus tundi kestnud vestlusest. Küll aga lisas ta, et tema oma sõnadest ei tagane, aga pole teada, millele ta täpsemalt viitab.

Samal ajal, aga ei saa laste isa Zhang Heng Hiinasse koos lastega siseneda, kui neil pole dokumendid korras.