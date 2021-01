Rauno Märks tütarde kasvatamisest: kõik on liiga lihtsalt käinud, mõtlen, et millal see pauk ära käib?

Tütarde kasvatamise kohta ütleb Märks: "Kõik on liiga lihtsalt käinud, mõtlen, et millal see pauk ära käib? Millal see juhtub, et ma ei tunne enam oma lapsi ära? Ma ei teagi, kust ma lugesin, et lapse kõrval olemine on sünnist alates väga oluline. Ma tean inimesi, kes ütlevad, et kui lapsed saavad saavad 4-5 ja hakkavad rääkima, siis nad tegutsevad nendega, aga esimesed eluaastad on sama olulised."