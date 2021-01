VIDEO | Teeb ka meestele silmad ette: Getter Jaani saeb puudest läbi nagu kuum nuga läbi sulavõi

Getter Jaani võttis osa Luua metsanduskooli individuaalkursusest, kus õppis puid langetama. Ta selgitas, et kui esinemised on jäänud seisma, siis on tal vähemalt nüüd oskus olemas, millega maal vanavanemaid abistada.

"Kui eelmisel aastal keegi oleks mulle öelnud, et Getter, uue aasta alguses sina lähed "Ringvaatesse" ja räägid, kuidas motoorsaega ümber käia ja ohutusest jms, siis ma oleks öelnud, et mina, ma ei tea ju sellest midagi?!" rääkis Getter kelle jaoks on tegu tõelise eneseületusega.

"Nüüd olen juba natuke teadlikum, küll aga mitte päris professionaal. See ei pea olema vaid meeste töö, vaid võib olla ka naiste oma," ütles Getter.

Lauljanna kiitis ka Luua metsa ning lisas, et seal ei tegeleta vaid puude mahavõtmisega, vaid ka nende istutamisega. See on tegevus, millest Getter tahab tulevikus ise ka osa saada.

Mootorsaega on ohtlik ümber käia ning sellega töötamise juures on oluline ka turvavarustus. Getter selgitas, et õige riietus võib päästa päris palju ning demonstreeris seda ka televaatajatele.

Tulevane elukutse see Getterile pole, küll aga on ta rahul uue oskuse omandamise üle. "Iga uus oskus ainult rikastab," ütles ta.

