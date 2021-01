Näitleja Christina Ricci väidab, et abikaasa ahistas teda karantiini ajal

Näitlejanna taotleb James Heerdegeni vastu lähenemiskeeldu, kes hakkas naist ahistama 2019. aasta detsembris. Dokumentides väidab Ricci, et mees peksis teda, sülitas tema peale ja tegi tema suuna seahäälitsusi. Intsidendid, mis jätsid tema kehale mitmeid arme ja vigastusi, andis Riccile mõista, et on aeg abikaasa maha jätta.

Ricci ütles juba möödunud aasta alguses, et tahab lahutust, aga need plaanid pandi pausile, kui märtsis hakkas COVID-19 karantiin. Siis jäi Ricci oma koju vangi koos vägivaldse mehega.

Christina on juba alustanud lahutusprotsessi ning kolmapäeval viibis kohtus ka tema juriidiline esindaja Samantha Spector, kes andis sisse taotluse lähenemiskeeluks. Ricci pelgab, et vaid peksmisega mees ei piirdu, ning on mõista andnud, et ta suudab andestada vaid siis, kui naine on surnud. Selle ähvarduse järel peitis Ricci ära kõik noad majakeses, kus nad parasjagu viibisid.