"Kui sa seda usud, siis sa oled debiilik!" Võlts Weekend Festivali lehekülg toob iga tunniga juurde sadu osalejaid

Kui eile õhtul oli ürituse leheküljel 3000 kasutajat, kes olid märkinud, et nad on kas osalemas või üritusest huvitatud, siis täna (neljapäev - toim.) hommikuks on juba üle 7400 sinisilmse uskuja.

Võltsürituse levik on tekitanud pahameelt ka nendes inimestes, kes said kohe aru, et tegemist on pettusega. Näiteks kogub Twitteris populaarsust säuts, kus kutsutakse ürituse uskujaid "debiilikuteks".

Sry aga kui sa seda usud oled sa debiilik pic.twitter.com/fMq9DOpur8 — Paalukas (@Paalukas) January 20, 2021

Huvilisi ei heiduta ka see, et Weekend Festivali ametlikud Facebooki ja Instagrami leheküljed teatasid eile õhtul, et tegemist on võltsüritusega. "Weekend Festival Baltic kahjuks ei toimu sel aastal, kuigi antud lehekülg seda väidab," seisab nende Facebooki lehel. Siiski annavad nad lootust, et 2022. aastal võib festival taaskord toimuda ning küsivad fännidelt, et kus see peaks nende arvates aset leidma.

Tundub, et melomaanid on unustanud ka uudised sellest, et Weekend Festival Baltic läks kaks aastat tagasi pankrotti. Ettevõttel olid 2019. aasta alguseks kogunenud üle 2,5 miljoni euro kohustusi ning varasid oli vaid 4000 eurot. Suurim võlg ühe ettevõtte ees ulatus üle 116 000 euro.

Tegemist pole sugugi esimese korraga, kui tuhanded Eesti Facebooki kasutajad on läinud võltsürituste õnge. Lähiminevikust on kõige eredamalt meeles 2019. aasta kevadel sotsiaalmeediasse ilmunud üritus, mis lubas, et räppar Eminem tuleb esinema nii Eestisse, Lätti kui ka Leetu. Hiljem selgus, et ürituse olid loonud lätlastest naljaninad.