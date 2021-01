"Tiger Kingi" täht Joe Exotic pahane, et Donald Trump talle armu ei andnud

Joe lootused enneaegselt vabaks saada algasid 2020. aasta aprillis, kui president Trump oli lubanud tema kaasusele pilgu peale heita. Kuid vaid vaatamiseks see jäigi. Nüüd ütleb endise loomatalitaja meeskond, et "140 miljonil Exoticu fännil oli täna hommikul raske voodist tõusta." Kuigi toetajate number võib olla liialdatud, siis pettunud on nad ikka.

Exoticu tiim lisas: "Me oleme pettunud, et president Trump ei andnud Joe armuandmisele allkirja, sest veel eile olime kindlad, et ta seda teeb. Tiimi sõnul oli armuandmine just tänu Exoticu fännidele üldse võimalik.