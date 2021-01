"The Pearl Harbour" täht Josh Hartnett sai kolmanda lapse isaks

42-aastane Josh Hartnett ja tema 32-aastane kallim on suhtes olnud üheksa aastat ja on oma eraelu osa väga kaitsvad. Nad ei ole avalikkusega isegi jaganud, mis on nende laste nimed, vahendas DailyMail.

Haruldases intervjuus digiajakirjale "MR PORTER" rääkis Hartnett viimaks ka oma perest ning ütles, et on alati oma pere karjäärist ettepoole seadnud. Näitleja lisas, et isaks olemine on tema jaoks kõige uhkem saavutus elus.

"Olen kõige uhkem selle üle, et olen kolme lapse isa, mul on partneriga hea läbisaamine, mul on hea kodune elu, ma saan oma tööd edasi teha ja mida vanemaks ma saan, seda huvitavamaks muutuvad rollid," rääkis näitleja.

Hartnett ja Egerton said esimest korda lapsevanemateks 2015. aastal, kui neile sündis tütar. Teine laps sündis millalgi 2017. aastal. Ei ole teada, millal kolmas laps ilmale toodi.

"The Black Dahlia" täht meenutas ka aega karantiinis, öeldes, et sellega oli palju tööd, kuid nad andsid endast parima.

"Me oleme püüdnud neid tegevuses hoida, aga aga see nõuab palju tööd ja meil kulub mõlemal selleks terve päev ning lõpuks ei olegi muud teha, kui haarata veinipudeli järele ja magama minna," sõnas Hartnett.

Ta sõnas ka, et püüab võimalikult palju Hollywoodi tähesärast eemale hoida, ehitades selle asemel head suhted pere ja sõpradega. "Paljud inimesed langevad kuulsuse lõksu, aga ma hoolin väga sõpradest, kes mul on kaua aega olnud, ja oma perest. Tahtsin kindel olla, et ma ei kaota neid suhteid. Need inimesed teevad minust selle, kes ma olen. Minu jaoks olid need suhted prioriteediks Hollywoodi unistuse taga ajamise asemel," selgitas Hartnett.

Josh Hartnett on kaasa teinud ka filmides "Black Hawk Down", "40 Days and 40 Nights", "Lucky Number Slevin" jne.