Suri kantriikoon Dolly Partoni vend Randy Parton

Dolly Parton leinab, sest tema vend suri traagiliselt pärast pikaaegset vähki haigestumist. Laulja ütles, et andekas muusik ja tema vend Randy särab nüüd taevas.

Dolly kirjutas: "Minu vend Randy on kaotanud võitluse vähiga. Perekond ja mina kurvastame tema kaotuse pärast, kuid teame, et ta on kindlasti paremas kohas kui praegu."

"Me perekonnana oleme usklikud ja oleme veendunud, et ta on Jumala juures turvaliselt, seal kus on ka meie varasemad lähedased, kes on teda alati rõõmustanud ja avasüli vastu võtnud."

"Randy oli suurepärane laulja, kirjanik ja meelelahutaja. Ta laulis ja mängis aastaid minu bändis kitarri ja bassi," mainib Parton.

"Ta juhtis oma saadet Dollywoodis selle avamisest saadik, alates 1986. aastast. Tal on olnud mitu enda plaati edetabelites, kuid tema duett minuga teemal “Old Flames Can’t Hold A Candle To You” on minu enda jaoks alati olnud väga erilise tähendusega."

""You Are My Christmas", meie duett minu viimasel jõulualbumil koos tema tütre Heidiga, on alati minu lemmik. See oli tema viimane muusikaline lindistus ja ta säras sellel täpselt nii, nagu ta nüüd taevas särab."