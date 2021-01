FOTOD | Välismeedia: Kihnu ja Manija on ainsad kohad Euroopas, kus võim ja otsused on naiste käes

Suurbritannia ühes olulisimas väljaandes Daily Mail avaldati lugu, mis viitab sellele, et Läänemere saarestikus paiknevad Kihnu ja Manija on ühed ainsad paigad Euroopas, kus on esindatud matriaalse ühiskonna tunnused ehk kõiki ülesandeid täidavad naised ja mehed on hoopis tagaplaanil.