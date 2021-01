Juba jälle! Grete Lõbu jättis Marko Reikopi taaskord otse-eetris piinlikku olukorda: ma olen praegu maruvihane!

"Meile saadeti kingitus," ütles Grete Lõbu, hoides samal ajal käes üht väikest puidust karpi ning viidates ühtlasi ka ekraanile inimese poole, kes selle kinkis. "Arvi Jõudvald on mehe nimi, kes selle saatis," märgib Lõbu, öeldes et Arvi sõber meisterdab taolisi karpe.

Enne, kui Grete Lõbu jõudis karbi ulatada kaassaatejuht Marko Reikopile, ütleb Reikop pikalt mõtlemata: "Mind ajavad sellised asjad väga vihale. Ma olen juba praegu vihane, et ma pean selle lahti tegema, sest ma kujutan ette, et see ei tule lahti nii nagu vaja.

"No, mis sa vihastad? Tee see lahti!" lausub Lõbu, ulatades karbi Reikopile. Pärast pikaajalist proovimist lausub Lõbu, et see karp toimib sahtli põhimõttel, mispeale ütleb Reikop juba kannatamatult: "See ei tööta sahtli põhimõttel..."

Seejärel peksab Reikop seda karpi mitmeid kordi vastu lauda, olles juba endast väljumas. "Ma olen praegu maruvihane. Ma olen isegi oma köögis tapnud keedetud mune, sest koor ei tule korralikult lahti," ütleb Marko.

Seejärel haarab Grete Lõbu karbi enda kätte ja avab selle ilma igasuguse raskuseta, öeldes: "Kui Sul elus on midagi vaja avada, siis mina võin seda teha!"