Raimond Kaljulaid ja Epp Kärsin nudistide ranna avamisest: me ei pea enda keha häbenema

Kaljulaidi sõnul on Tallinnas tegelikult mitteametlik nudistide rand olemas, mis asub Põhja-Tallinnas Paljassaare poolsaarel Pikakari rannaribal. Kuna seadusandluses puuduvad selles osas konkreetsed märked, kas ja mis on lubatud, siis on suvel sõitnud rannas ATV-ga ringi ka munitsipaalpolitsei, et manitseda inimesi suspesid jalga tõmbama.

"Me ei peagi enda keha häbenema," ütleb naudinguekspert ja koolitaja Epp Kärsin, et alastus pole tabu ning tuleb võtta end sellisena nagu sa oled.

Nii Kärsin kui Kaljulaid on ka ise nudistide rannas käinud ning see kogemus ei olnud midagi šokeerivat.

Eelkõige oleks nudistide rand võimalus linnainimestele, kellel ei ole maakodu ega võimalusi kuhugi kaugemale sõita. "Kui sa tahad ilma triipudeta päikest võtta, siis sul on see võimalus ja munitsipaalpolitsei ei tule sind sealt ära ajama," ütleb Epp, et plaanitakse vaid rannariba ja kui see kellelegi ei meeldi, siis on neil võimalus alati lahkuda.