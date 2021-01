Suunamudija on Brigitte Susanne Hundi peale pahane: enesetapu üle kerglusega nalja tegemine on õõvastav

Brigitte osales 26. detsembril Anu Saagimi Õhtulehe saates "Hommikusöök staariga", kus blond kaunitar sõnas, et staariks saaval inimesel on vajalikud omadused juba sündides olemas.

"Ma usun, et staariks sünnitakse. Staariks saavad need inimesed, kellel on piisav doos lapsepõlvetraumat, et nad keeravad selle meelelahutuseks, mitte ei tapa ennast ära," ütles Brigitte naerdes.

TikTokki laetud video nägi ka suunamudija Madeleyn Kurg, kellel on Instagramis ligi 12 tuhat jälgijat. Tema arvates oli Brigitte kommentaar enesetapu kohta õõvastav ja ta väljendas oma pahameelt sotsiaalmeedias.

"Ma vaatasin vist seda tiktoki päris mitu korda just järjest ja see naer seal lõpus hakkas mind nii räigelt kriipima, et ma mõtlesin, et ma lihtsalt pean midagi ütlema. Ma saan aru, et siin on üritatud sarkastiline olla või on see iroonia, aga see, et sa teed enesetapu üle sellise kerglusega nalja, just nagu see on sinu mingisugune püänt, see on suht õõvastav," arvab Kurg.

Ta lisas: "See on väga õõvastav ja näitab, et inimesel pole arusaama sellest, kui tõsine ja raske see teema on. Selle üle peaks natuke järgi mõtlema, mis sealt suust välja tuleb. Kõike ei peaks valjult välja ütlema," rääkis Madeleyn Kurg.

Kroonika võttis kommentaari saamiseks ühendust ka Brigitte Susanne Hundiga, et uurida, miks ta sellise avalduse intervjuus tegi.

"See ei olnud kindlasti enesetapu üle nalja heitmine, vaid minu komplekside üle nalja heitmine. Vaimne tervis on väga tähtis teema ja loodan, et mu nali ei solvanud ühtegi minu jälgijat, sest see ei olnud minu eesmärk. Kuid ma imestan, et siiamaani mingi osa inimesi ei mõista mu huumorit ja analüüsib mu nalju nii süvitsi, et näha mind halvas valguses," ütles Brigitte Kroonikale.