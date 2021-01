Suur ülevaade Phil Collinsi elust: geniaalse muusiku vastuoluliselt skandaalne armuelu

Kui Peter Gabriel 1975. aastal ansamblist lahkus ja soolokarjääri alustas, otsiti tükk aega uut lauljat, aga lõpuks leiti, et oma trummar on ka kõige parem variant laulja kohale. Phil kerkis vaikselt, aga kindlalt ansambli liidriks. Mõne aja pärast tundis kitarrist Steve Hackett, et uus stiil talle ei meeldi, ja lahkus. Nii jäigi Genesis tegutsema triona, nende muusika muutus kergemaks ja kui vanad fännid keerasid mossitades selja, siis tekkisid uued. Aga eks oli triol ka üksjagu tüdimust tekkinud. Liiga palju aastaid oli koos veedetud ja kõik hakkasid vaatama sooloprojektide suunas. Phil Collinsil läks jälle kõige edukamalt, tema esimene soolohitt "In The Air Tonight" jõudis aastal 1981 paljudes edetabelites üle maailma päris tippu. Tema soolokarjäär läks hiilgavalt. Oma andekust näitas Collins veel ka sellega, et kirjutas laulud 1999. aastal linastunud Disney animafilmile "Tarzan". Nimilaulu "You'll Be in My Heart" eest sai ta nii parima filmilaulu Oscari kui ka Kuld­gloobuse. See laul peaks olema ka ainuke, mida Collins lindistas veel prantsuse, saksa, itaalia ja hispaania keeles.