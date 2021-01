Telenägu Madli Vilsar "Kallid kalorid" osalejatest: ega nad sellepärast puudega pole, et neil on kaalu rohkem

2011. aastal Miss Estonia tiitli võitnud ning sotsiaalmeedias kaaluteemadel rääkiv Madli Vilsar vaatas saate ära ning tal tekkis seal mitmeid küsimusi.

Kui üks jälgija palus Madlil selgitada, mis saatega on tegu, vastas ta: "Kaalulangetamise reaalsus. Esimeses osas õpetati kana ja salati tegema ja inimesed sõid ekraanil hirmsaid koletisi kohukesi ja jõid õlle."

Kuna üks osalejatest Sidni Tomson on vegan ehk ta ei söö midagi loomset, siis sai ta saates süüa väga väheseid asju. "Kuna ta kana ei söönud ja kohuke ja tort ei "sobinud", siis jäi talle söögiks salat. Sest kui kana ei söö, siis oled nälgas vä? Eesti kõige kuulsam toitumisnõustaja ei suutnud veganile alternatiivi pakkuda, mis oleks ekraanile vähemalt jõudnud. Oh jumal!" tõi Madli välja.

Rääkides saates olevatest külmikutest, mis olid täis osalejatele mõeldud "ahvatlusi" nagu kohukesed, tordid, vorstikesed ja alkohol, siis leiab Madli, et nende eesmärk on osalejatel silma all olla ning nende käitumist mõjutada.

"Mina kui vaataja sain aru, et kui tulevikus midagi võttes, kohukest süües, lüüakse sind risti ja kogu rahapatakast võetakse võetakse sinu patu arvelt raha maha," ütles ta ning lisas, et osalejatele püütakse kogu aeg selgeks teha, et ühed toidud on pahad ja teised halvad.

Madli üllatas saatejuhi kommentaar samamoodi nagu osaleja Sidni. "Muidugi viskas saatejuht lause "et wow te oskasite tuua õiged ained, et teha kana salatiga". Ega nad sellepärast puudega pole, et neil on kaalu rohkem," arvab Madli.

Endine telenägu Madli kiidab osalejaid, öeldes, et nad on lahedad tegelinskid, ning vähemalt pooled on aru saanud, et saate puhul on tegu tõsielusaatega ja nad teevad seal showd. Meelelahutuse nimel pigem anti ka kiusatustele järele ning nad ei näinud vaevagi, et kappidest asju mitte süüa.

Madli tõi ka välja, et valdav osa tema jälgijatele saade ei meeldinud, tegu on "ajuvaba show ja osalistega". Kuigi ta jagas saatele palju kriitikat loodab Madli, et edaspidised episoodid toovad midagi muud esile. "Loodan, et sealt tuleb mingi positiivne emotsioon välja. Arvan, et esimene episood oligi intriigi loomiseks selliselt tehtud. See oli taktikaline käik," sõnas Madli.