Eesti Laul 2021 poolfinalist Heleza sattus piinlikku olukorda: see kõik on küll väga vahva, aga...

Heleza on aga õnnelikus suhtes, kuid seda ülemäära tihti vabanduseks ei too. Pigem ütleb lihtsalt viisakalt “ei”.

Tanklas maksma asudes küsis klienditeenindaja Helezalt tema telefoninumbrit, mille peale lauljanna otsustas oma autos istuva kallima poole viibata ning öelda, et tal on noormees olemas. Klienditeenindaja vaatas neidu segaduses pilguga ning täpsustas: et see kõik on küll väga vahva, aga seda on kliendikaardi kasutamiseks teada vaja..