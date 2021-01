FOTOD | Paris Hilton avameelselt koolikiusamisest: tegin näo, nagu oleks kõik korras, püüdes valusaid mälestusi tõrjuda

"Need fotod olid tehtud siis, kui ma olin 18-aastane. Elasin üle Provo Canyon internaatkoolis kohutavaid asju. Ma näen oma silmades valu. Ma olin nii traumeeritud, et tegin näo, nagu oleks kõik korras, püüdes valusaid mälestusi tõrjuda. Praegu seda vaadates tean, et minu teismeline oleks nii uskumatult uhke selle naise üle, kes ma täna olen," kirjutas Paris oma postituse pealkirjas.

Hiltoni elust on valminud dokumentaal "This Is Paris", kus ta tõmbab loori eest ära ka kõige valusamatelt läbielamistelt, millega juba lapsena rinda pidi pistma.

2020. aasta suvel tunnistas Hilton, et kui ta käis Utahis asunud Provo Canyon internaatkoolis, siis hakkasid isegi õpetajad teda kiusama. "Töötajad rääkisid kohutavaid asju. Nad tekitasid minus pidevalt halba enesetunnet ja kiusasid mind," meenutas modell. "Arvan, et nende eesmärk oli mind murda. Nad olid isegi füüsiliselt vägivaldsed, lõid ja kägistasid. Ilmselt soovisid kartma ajada, et siis hirmust kuuletuksin."

Väidetavalt ei keskendunud keegi koolis õppimisele. "Hetkest, mil ma ärkasin, kuni uuesti magama minemiseni, oli koolis pidevalt näkku karjumine ja lõputu piinamine."