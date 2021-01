FOTO | Hakkab jälle pihta! Austraalia telenägu ajas inimesi segadusse: kas see kleit on valge või sinine?

Austraalia telenägu Kendall Gilding jagas oma Instagrami kontole pilti valgest kleidist. Mõne aja pärast tekkis telenäo postituse all ärritav diskussioon. Inimesed olid täiesti veendunud, et tegu oli sinise kleidiga.

"Tegelikult on see sinine kleit," ütles üks fänn. "See on ju sinine värv, " kirjutas ka teine fänn. "See näeb sinine välja," kirjutas kolmas.