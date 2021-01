Sisuloojad räppar Genka avaldusest: "mingisugune influencer" nagu mina näeb samuti oma loomingu kallal vaeva

Kroonika võttis ühendust samas tabelis figureerinud, kuid reklaami õigesti märkinud Merylin Nauga. Tema ei leia, et igasugune promo oleks kohe reklaam, sest vahest ta kiidab ka tooteid lihtsalt sellepärast, et talle need meeldivad.

"Ma ei suru kedagi ostma oma soovitustega. Influencer ongi ju sisulooja, algselt blogijast välja kujunenud, kes jagas enda igapäeva elu ja lemmik esemeid/tooteid jne oma lugejatega," ütles Merylin.

Räppariga nõustub ka Tartu sisulooja Deana Noop, kes nõustub, et omaloomingu jagamist sotsiaalmeedias ei peaks reklaamina käsitlema. "Ma mõistan teda, sest tegelikult ka "mingisugune influencer" nagu mina näeb samuti oma loomingu kallal vaeva," ütles ta.