INTERAKTIIVNE GRAAFIK | Mis kelmikad juuksetrendid võiks käharpäisele Tanel Kiigele sobida?

Kroonika kutsub lugejad kaasa lõbusale mängule, et proovida Tanelile ka teisi soenguvariante, millest nii mõnigi võib olla väga üllatav.

Ühtlasi palusime kahel eesti tippjuuksuril pakkuda Taneli soengule värskenduskuuri, et minister võiks oma lokke veelgi paremini esile tuua. Tasub märkida, et kui muidu on üldsus näinud Tanelit lopsakate lokkidega, siis oma pulmafotodel oli Kiigel märgatavalt lühem soeng.

Juuksur Karel Oja räägib, et Tanelil on võimsad juuksed, selles ei kahtle keegi. "Temale soengut valides pean arvestama fakti, et ma ei tea kedagi. kes teaks kedagi, kes oleks Tanel Kiige kõrvu näinud, võib-olla on sellel ka põhjus ja me ei peagi neid nägema. Näokuju on ilus ja ovaalne, mingeid piiranguid see ei sea. Võiksime kaaluda kaaluda ka väikest hoolitsetud habet," märgib ta.