USA telelegend Larry King suri koroonaviiruse tagajärjel

King viidi haiglasse kuu alguses, kui selgus, et ta on koroonasse haigestunud. Ta oli aastaid võidelnud eri terviseprobleemidega, muuhulgas põdenud ka vähki. 1987. aastal sai ta südameinfarkti ning tunamullu insuldi.

King sündis 1933. aastal New Yorgis Brooklynis Valgevenest päris sisserändajate perre. Tema sünnipäraseks nimeks oli Lawrence Zeiger.

Ennekõike on ta tuntud saate "Larry King Live" poolest, mis oli CNN-i eetris aastatel 1985-2010.

Oma pika elutee jooksul jõudis ta kaheksa korda abielluda - kokku seitsme naisega. Abieludest sündis tal kokku viis last.

Möödunud aasta augustis tabas Kingi perekonda suur tragöödia, kui mõne nädalase vahega surid kaks tema last. King avalikustas toona, et 65-aastane poeg Andy suri infarkti tagajärjel 28. juulil. 51-aastane tütar Chaia lahkus aga kiiresti peale saadud kopsuvähi diagnoosi juba 20. augustil. "Nende kaotamine tundub nii uskumatu. Ükski vanem ei peaks oma last matma," märkis ta siis.