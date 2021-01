FOTOD ja VIDEO | Üleöö kerkinud Üllar Jörbergi kuju autor pole endiselt teada

Nahkur ütles Sakalale, et kuju autor on üks mees, kelle nime ta paraku ei tea. "Tean, et see on üks Viljandimaa mees, kes teeb selliseid ägedaid kujusid. Ta tõi meile kunagi ühe elusuuruses jänese, mille värvisin kollaseks, ja eks Jörpa läheb ka teist värvi," ütles ta.