FOTOD | Briti tõsielustaar võttis kaalus metsikult juurde: kui mulle maovähendusoperatsiooni ei tehta, siis suren

The Sun kajastab, et mehe kehakaal kasvas hüppeliselt üleriikliku karantiini ajal, mil ta asendas trenni tegemise rämpstoiduga.

"Ma ei taha surra. Operatsioon on ainuke võimalus, kuidas sellest olukorrast välja tulla," pihtis Argent.

Ta tunnistas, et ei suuda isegi vaadata pilte temast endast. "Mõni päev tagasi pidin paluma oma mänedžeri, et ta mu kingapaelad kinni seoks, ma pole võimeline seda enam ise tegema, mu kõht on liiga suur."

Tohtrid on manitsenud, et ta peab oma kehakaaluga tegelema, sest tema tervislik seisund on juba eluohtlik. Argent märkis, et tal on toitumishäire, mistõttu ei suudaks ta oma menüüd kohe muuta.

Ta rääkis, et on kaks varianti: kas ta teeb kolm korda päevas trenni ning nälgib või ta ei tee trenni ning sööb rämpstoitu. "Ma ei suuda oma kaalu hoida - vajan abi," hindas ta. Operatsioon läheb maksma umbes 10 000 naela.

Argent sai tuntuks tõsielusarjast "The Only Way Is Essex".

Värskeid fotosid temast näeb The Suni lehelt.

Oma Instagrami lehel on ta ühes mulluses postituses märkinud: "Saa vormi või sure selle poole püüeldes."