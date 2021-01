Urmas Sõõrumaa paljastas, miks ta otsustas sõpradega just nüüd lennuki osta: teisiti ei saagi!

"Kohtadesse, kuhu minna on vaja, nagu näiteks Ukrainasse, on otselend lõpetatud. Ega ju teagi, millal need toimuma hakkavad. Lennuk ise ei tähendagi selle omanikele tohutut raha ja suuri numbreid, ent teatud vabaduse ta annab, sest paljudesse kohtadesse, kuhu ettevõtjatel on vaja minna, teisiti ei saagi. Mina ei ole sage lennukikasutaja, sest koroonatingimustes on piiranguid palju igal pool ja mõnikord muutub lendamine seeläbi äärmiselt mõttetuks."