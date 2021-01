FOTO | Lapsevanemate vaba õhtu! Tanel Padar viis kihlatu armsale kohtingule

Ka sel nädalavahetusel viis Tanel oma kauni väljavalitu Lauren Villmanni restorani õhtupoolikut veetma. Instagrami storysse postitatud videolt on näha, et paar nautis valget veini ja austreid. Viimaseid peetakse afrodisiaakumiks ehk toiduks, mis pidavat tõstma suguiha.

Varem on Tanel avalikustanud, et tema ja Laureni esimene kohting oli Eestist eemal. “Kuna olin sel ajal kõrgendatud meedia tähelepanu all, ei olnud mõeldav kohtingut teostada Eestis, sest nii ei oleks meil teineteise seltskonna nautimisest midagi välja tulnud.”