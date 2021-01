Mart Juur humoorikalt reklaamiseadusest: täidan suurima hea meelega igasuguseid käske ja korraldusi

TTJA lähtub reklaami mõiste sisustamisel reklaamiseaduses sätestatust: reklaam on teave, mis on avalikustatud, mis tahes üldtajutaval kujul, tasu eest või tasuta, teenuse osutamise või kauba müügi suurendamise, ürituse edendamise või isiku käitumise avalikes huvides suunamise eesmärgil. Reklaamsisu tuvastamiseks tuleb postituse juurde lisada #ad, #reklaam või #koostöö.

Mart Juur sõnas, et pole kunagi teemaviidet #reklaam kasutanud. "Hakkan seda nüüd kindlasti tegema," lubab mees naerda kihistades. "Mõni kindlasti vihastab, kui öeldakse, et pane oma plaadi või raamatu juurde märksõna #reklaam. Mina olen vana konformist ja kohaneja: täidan suurima hea meelega igasuguseid käske ja korraldusi. Ma võin panna ka mitu hashtagi #reklaam, ma pole kade,“ ütleb ta muiates.

TTJA lähtub reklaami mõiste sisustamisel reklaamiseaduses sätestatust: reklaam on teave, mis on avalikustatud, mis tahes üldtajutaval kujul, tasu eest või tasuta, teenuse osutamise või kauba müügi suurendamise, ürituse edendamise või isiku käitumise avalikes huvides suunamise eesmärgil. Reklaamsisu tuvastamiseks tuleb postituse juurde lisada #ad, #reklaam või #koostöö.

Tarbimiskeskkonna osakonna juhataja Jaana Tael täpsustab: “Seega on reklaami mõiste juures määravaks teabe avalikustamise eesmärk. Erinevad kampaaniad ja nn giveawayd on üks reklaami avaldumise vorme, mille kaudu reklaamitakse erinevaid tooteid/teenuseid (eesmärgiga suurendada nende müüki). Ka sel puhul tuleb järgida reklaamiseaduse nõudeid.”

"Kui peaks juhtuma kõige hullem, et meie sõbralikule nügimisele ei reageerita, siis meil on tavapärased järelevalve võimalused ehk siis haldusmenetlus, kus on võimalik nõuda sunniraha kuni 3200 eurot ja väärteomenetlus, kus on võimalik kuni 1200-eurone trahv määrata," selgitas Tael ERRile.