Taavi Libe palju kära tekitanud Kalvi-Kalle osalemisest kiirkohtingul: eesmärk oli matkida olukorda, kus inimesed tunnevad end kohatult

Kalvi-Kalle kohtus pimekohtingute raames kolme neiuga, kellest üks oli jaapanlanna Yuri, kes on õppinud ära ka eesti keele. Selle neiuga kohtumisest on "Duubli" Facebooki leheküljele üles laetud ka video, millest suur furoor tekkinud on.

"OMG tüdrukutele saadetakse kaela mingi kriminaal, joodik. Lihtsalt ulme. Kus on korraldajate mõistus? Kas tõesti normaalseid mehi võtta pole, kui nii, siis tuleks jätta selline asi korraldamata. Õudne minu arvates..." seisab ühes populaarseimas kommentaaris.

"Haige... Tüdruk oli tore ja viisakas ja üldse, rääkis eesti keeles suht normaalselt. Mees oli nagu mingi vana päss, kes vist arvab, et on mingi saak..." mõitiskleb teine kommentaator.

Kriitikast ei pääsenud ka saatelõigu sisse juhatanud Taavi Libe, kelle kohta nt öeldi "Selline ongi tv3 tase peale seda kui sinna asus tööle keegi Libe."

Kroonika võttis ühendust Taavi Libe endaga ja küsis, kelle idee oli Kalv-Kalle saatesse kutsuda. "Reedese saate toimetajatena on tiitriteski kirjas Taavi Libe ja Jürgen Pärnsalu, nii et eks me koos kutsusime," ütles Libe.

Mis aga oli kogu ettevõtmise eesmärk? "Eesmärk oli matkida olukorda, mis kiirkohtingul vōib ette tulla ehk inimesed ei kliki ja tunnevad end kohatult. Seda kōike äraspidiselt ja vōimendatult, mis meelelahutuslikule formaadile kohane," selgitas Libe. Kalvi-Kalle kutsuti saatesse sellepärast, et ta on "TV3 vaatajatele tuttav ja kindel valik."

Kuigi palju on võimendatud negatiivset tagasisidet, siis saatejuhi sõnul on rohkem tulnud positiivset. "Kōik osalised lahkusid saatest rōōmsalt ning negatiivsest tagasisidest rohkem on tulnud positiivset. Igal juhul tekitas saade palju vastukaja ning pani inimesi kaasa mōtlema/arutama, mis tegi rōōmu," sõnas Taavi Libe.