FOTOD | Uus hullus? Modell lasi endale süstida maailma kõige kõrgemad põsesarnad

249 000 Instagrami jälgijaga modell on kulutanud üle 1500 Inglise naela ehk 1700 eurot täitesüstidele, mis on tema põsesarnad toonud nii esile, et paljude arvates võiks Anastasia panna ka Guinessi rekorditeraamatusse.

Nüüd on Anastasia pälvinud ka välismeedia tähelepanu, sest 12 aastat tagasi tehtud foto tõestab, kui palju modell tegelikult on ajaga muutunud. Tagasiviskefotod tõestavad, et ukrainlanna oli juba 18-aastaselt nii kaunis, et oleks löönud oma naturaalse välimusega modellinduses läbi. Samuti on sajad fännid pahased, sest nende arvates on naine oma välimuse totaalselt ära rikkunud.