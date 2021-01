Nagu vampiirid? Selgeltnägija Marilyn Kerro selgitab, miks ta kodus peegleid ei ole: beebid ei tohiks end sealt liialt vaadata

Üks nendest on maja süsimust värv, aga ka see, et seinas on valdavalt lagedad – ei ole eriti peegleid ega raamitud pilte ning sellel on väga konkreetne põhjus.

"Peegleid ei soovita ma kuhjata seepärast, et eriti beebid ei tohiks end liialt peegelpildist vaadata. Nende tšakrad on avatud ja nad võivad hakata läbi silmade, mis ju nende hingepeegliks, suhtlema teispoolsusega ja kutsuma külla vaime, keda me ei soovi. Eriti tundlikud on vastsündinud ja beebid kuni üheksanda elukuuni," selgitab meedium. Pealegi salvestavat peeglid külaliste energia ja siis tuleb peegleid puhastada.

Raamitud fotosid ei taha Marilyn aga välja panna seepärast, et ei soovi elada minevikus ning tahab, et lastes kasvaks iseseisev kindlustunne. "Kui nad vaatavad minevikufotosid, siis jäävad sinna justkui kinni ja tunnevad turvatunnet läbi nende isikute, kes seal peal. Aga see kindlus peaks tekkima neis iseseisvalt. Pealegi tuleks elada olevikus, mitte olla kinni minevikus, sest nii ei lähe elu edasi," räägib Marilyn.

Selgeltnägija motoks oma kodu kujundamisel on olnud: vähem asju ja rohkem füüsilist kohalolekut ning inimliku armastuse ja hoole jagamist, et lastes tekitada turvatunnet. Kodu peab olema kindlus. – ei ole eriti peegleid ega raamitud pilte ning sellel on väga konkreetne põhjus.