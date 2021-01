Tarbijakaitse säästab loomeinimesi ja nemad enda loomingut reklaammärgisega tähistama ei pea

Pärast seda, kui Kroonikas ilmus suur ülevaade reklaamiseadust rikkunud mõjuisikutest, kelle hulka kuulus ka räppar Genka, avaldas muusik pahameelt tarbijakaitse tehnilise järelvalve ameti tõlgenduse üle, et ka oma loomingut jagav artist peab sinna lisame teemaviite #reklaam.

"Reklaamiseaduse järgi on maalikunstnik, kes oma maali maalinud ja selle instasse müüki paneb; kirjanik, kes mitu aastat raamatut kirjutanud ja Facebookis hõikab, et raamat nüüd väljas; või muusik, kes maksnud ära stuudio video ja albumitootmiskulud sama pulga peal kui raha eest dildosid reklaamiv vahva seltskonnadaam," võttis Genka värvikalt reklaamiseaduse kokku.

Ta lisas: "Nende (TTJA) sõnade järgi #reklaam näitab üles ausust jälgijate suhtes - see oli nende seletus."

Genka aga ei taha sellega kuidagi nõustuda. "Kui ma osalen mingis kampaanias, näiteks koolikiusamine, siis ma teen seda, sest ma tõsiselt soovin, et see lõppeks. Hashtagi lisamine pigem jätab mulje, et mulle on selle eest makstud," selgitas Genka.

Ta lisas: "Omaloomingu eest kasu saamine, versus makstud (olgu see siis raha või tasuta toote näol) reklaam mingile kolmanda osapoole tootele, ei tohiks ühtemoodi käsitleda. See on mu point."

Mitmes meediaväljaandes ja meediumis lahatud teemat kommenteeris reedel TTJA Facebooki lehel ametkonna peadirektori Kaur Kajak. "Taustaks viimaste päevade meediakajastustele, siis sooviksin esmalt täpsustada sõna "juhend", mis tähendab, et tegemist ei ole seadusliku paragrahvi ega kohustusega, vaid selgitusmaterjaliga. Juhend aitab reklaamiseaduse sätteid paremini mõista neil, kes teevad sotsiaalmeedias mistahes postitusi, mis reklaamivad otseselt või kaudselt mõnda toodet või teenust. Juhendi mõte on teavitada, mitte trahvida ega karistada. See on n-ö elav dokument, mida saab igal ajal muuta ja täiendada," selgitas Kajak.