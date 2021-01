INTERVJUU | Kuum tiktokker Desiree Mumm: inimest ei tasu mitte kunagi hinnata tema välimuse järgi!

Ehkki Desiree võib terasemale meediajälgijale meenuda 2018. aasta Eesti Laulu poolfinaalist, on ta ka viimastel kuudel õige palju tähelepanu pälvinud sotsiaalmeedias, eeskätt noorte ülipopulaarsel platvormil TikTok. Üks seni kõmu tekitanud eksperimente pani üldsuse kukalt kratsima ka eelmine nädal - nimelt kirjutas ta pea sadade suhtes olnud naiste palvel nende meestele.

Mõistagi ei suutnud kauni välimusega Desireele vastu panna nii mõnigi pealtnäha truu kaaslane. Pärast lühikest vestlust olid nii mitmedki valmis Desireega kohtuma või mõnel üksikul juhul lausa hotellitubagi võtma... Aga kahjuks - või vast ikkagi õnneks - lõppes taoline avameelne jutuajamine üsna kähku. Järgmisel hetkel saatis Desiree pildid vestlustest noormeestega nende tegelikele eluskaaslastele. Olenevalt olukorrast võis tulemus olla üpriski oodatav - mehed said naistelt paraja koosa või mis veelgi hullem - paar läks lõplikult lahku.

Muuhulgas ei saa ka mainimata jätta, et Desiree on viimase poole aasta jooksul meedias silma jäänud ühe rohkelt vastukaja tekitanud suhtega - nimelt võis neiut näha Maarjamaa tuntuima toitumisnõustaja Erik Orgu käevangus. Tänaseks päevaks on see kõik möödanik.

Aga kuidas jõudis Desiree TikTokini, saavutades lühikese ajaga niivõrd märkimisväärse jälgijaskonna, milline on tema hinnangul ideaalne mees ning mida arvab ta kooselust 16 aastat vanema kaaslasega?