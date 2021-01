Keira Knightley edaspidi filmides end alasti ei võta: osaliselt on asi edevuses, aga ka meeste pilkudes

Nüüd, kui Keira Knightley on kahe lapse ema, on ta mõelnud enda jaoks ümber seksi- ja alastistseenide tegemised. Üks koht, kus ta on juba absoluutse otsuse vastu võtnud, on koostöös meesrežissööridega, vahendas toofab.

"Osaliselt on asi edevuses, aga ka meeste pilkudes. Ma tunnen end nüüd ebamugavamalt, kui ma peaksin seda meeste pilkude all tegema," rääkis Keira Chanel Connects taskuhäälingus.

Kuigi näitlejanna saab aru, et mitmedki lavastajad vajavad kedagi, kes näeks seksistseenide ajal seksikas välja, siis Keira tunnistas, et see keegi ei ole enam tema.

"Ma ei taha, et see oleks üks nendest jubedadest seksistseenidest, kus sa oled ära õlitatud ning kõik oigavad. Ma ei ole enam huvitatud selle tegemisest," lisas ta.

Keira Knightley saab väga hästi aru, et mõnikord on need stseenid vajalikud ning lisavad filmidele esteetilist väärtust, kuid ta ei ole enam elus selles etapis, kus tema neid stseene teha tahaks.

"Nad võivad edaspidi kedagi teist kasutada. Ma olen selleks liiga edev ning mu keha on kaks last sünnitanud ning ma eelistan mitte seista grupi alast meeste ees," sõnas näitlejanna.

Ta ei välista, et millalgi tulevikus võib mõnes alasti stseenis kaasa lüüa, aga seda vaid juhul kui filmitegija on naine. "Mul on absoluutne ei vaid meestega," avaldas Keira Knightley.

Oma varasemate seksistseenide kohta on näitlejanna öelnud, et ta neid ei kahetse ja pole kunagi teinud midagi, mis oleks temas ebamugavust tekitanud.