ENNE JA NÜÜD | Sisulooja Deana Noop käis ninaoperatsioonil, lahendades sellega pikaaegse terviseprobleemi

"Kui aus olla, siis see "enne" pilt on veel kena nurga alt tehtud, kuid isegi seda vaadates ei tunne ma seal ennast äragi. Ega ma väga hea meelega ennast külje pealt näha ei tahtnudki. Samas, kui vaatan oma uut nina, millega olen ainult neli kuud elanud, siis tundub see mulle just palju minulikum ja proportsioonidele mõeldes loomulikum. Nagu ma oleksin pidanud nii sündima," lisas ta.