Mart Sandrit ja Brigitte Susanne Hunti näeb peagi koos saadet juhtimas

"Seoses nädala pärast alustava eriprojektiga "Duubel: Õhtune vahetus" on TV3 argiõhtutesse oodata väga põnevaid saatejuhipaare ning võib loomulikult juhtuda, et ka Mart Sander ja Brigitte Susanne Hunt võtavad otse-eetri väljakutse vastu," ütles Kroonikale TV3 avalike suhete juht Annely Adermann.

TV3 loovjuhi Urmas Eero Liivi sõnul pakub "Duubel: Õhtune vahetus" elevust nii vaatajatele kui ka tegijatele. "Eriprojekt annab tuntud inimestele võimaluse end otse-eetris saatejuhtidena proovile panna ning pakub vaatajatele rõõmu kõigele põnevale kaasa elada. Iga nädal saab olema just selle kuulsa ja armastatud paari nägu, kes saadet konkreetsel nädalal veavad. Paar toob kaasa oma ideed, teemad ja külalised, kuid lisaks sellele hakkavad külalis-staarsaatejuhid kindlasti ka päevakajalisusele reageerima. Nõnda pole imestada, kui nii mõnegi ministri või poliitiku intervjuu viib läbi tuntud muusik või meelelahutustegelane, kes seda tavaliselt kunagi ei tee. Seega on vaatenurgad ja lähenemised väga intrigeerivad ning uudsed."

"Duubel: Õhtune vahetus" avanädala juhid Synne Valtri ja Kalle Sepp on uueks ettevõtmiseks juba valmis ning põnevil, sest kuigi nad mõlemad on olnud TV3 "Rahvabändi" saatejuhid, siis otsesaate juhtimine seisab nüüd alles ees. "Väljakutse teeb põnevaks see, et ma pole kunagi otsesaadet juhtinud," märgib Kalle Sepp.

"Jah, põnev on see, et eksimise ruumi just palju pole, sest minulgi puudub otsesaate juhtimise kogemus, kuid eks kunagi on kõige jaoks esimene kord," lisab Synne Valtri.