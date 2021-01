KUULA | Ott Leplandi ja Pur Muddi ühisest singlist "Vaikida Võib" valmis akustiline versioon

Ott Leplandi ja Pur Muddi eelmise aasta lõpus ilmunud singel "Vaikida Võib" on nüüdseks väljas olnud juba peaaegu kaks kuud. Kuna tegemist on mõnusalt tantsulise looga, siis mõtlesid artistid, et oleks tore loost ka rahulikum versioon teha. "Saime Pur Muddi poiste Oliveri ja Joonataniga taaskord üle mitme kuu stuudios kokku ja ühise jämmi käigus otsustasime teha akustilise versiooni meie ühisest singlist. Kuna tulemus meeldis meile väga, siis otsustasime seda jagada ka kõikide enda kuulajatega," räägib Ott Lepland loo akustilise versiooni sünnist.