KIHLATUD Jekaterina sõnul on Martin algusest peale tema oma olnud ja nad on kindel paar. Martin hindab Jekaterinas kõige rohkem tema suhtumist perekonda ja pereväärtustesse. Kätt palus Martin väga erilisel moel - nõnda, et Jekaterina pidi nägema vaeva, et kihlasõrmuseni jõuda. "Iga inimene peab tundma ise, et just nüüd on see õige hetk ja kui kuulad oma südant, siis on väga raske eksida," meenutab Martin möödunud aasta üht tipphetke.

Erakogu