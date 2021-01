Laura Põldvere Soome eurolaulu valimisel esinemisest: teeme ka sel korral teatud mõttes Koiduga koostööd

Nimelt kuulub Laura meeskond ka Koidu kihlatu ja laste ema Kaia Triisa, kes teeb lauljatarile enne tähtsat etteastet meigi. “Koidu naine on mu meigikunstnik. Ta tegi jumestuse muusikavideos “Play” ja aitab mind ka lava jaoks ettevalmistamisel. See on väga lahe, et teeme ka sel korral teatud mõttes Koiduga koostööd,” selgitas Laura.

Lauljatar teab, et on ka väga tõenäoline, et võib-olla tuleb Koiduga võistelda ka Eurovisioni lõppvõistlusel. Mitmed ennustusportaalid ja rahvusvahelised väljaanded ennustavad nimelt Koidu loole suurt edu Eesti Laulul. “Ma arvan, et see oleks ajaloo parim nali,” naeris Laura.