Neljandat korda isaks! Telereporter Sven Soiver jooksis riigikogust otse sünnitusele

"Meil hakkab see reegliks kujunema. Esimene laps sündis samal päeval, kui Keskerakond, Isamaa ja EKRE koalitsioonilepingu valmis said. Tegin veel toona Mart Helmega intekat, kui taskusse tuli sõnum. Tütar sündis taas koalitsioonilepingu päeval. Seekord lepingu allkirjastamise päeval,” muigab nüüd neljakordne isa.

"Teade, et läheb vist niimoodi, tuli paar minutit enne Kaja hääletust. Poeg sündis väga kiiresti, kolme tunniga, nii et napilt jõudsin kaasa kõrvale. Nimi oli meil ammu enne olemas aga tahtsime ikka lapsele otsa vaadata ja veenduda, et see kas sobib. Ja on täitsa Kristoferi nägu küll,” kirjeldas Soiver protsessi. Mees jõudis poolteist tundi enne poja sündi abikaasa kõrvale.